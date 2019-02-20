حسام غالي يكشف حقيقة تصريحاته المسيئة ضد بيراميدز.. فيديو

عمرو ابوبكر

نفى حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة التصريحات المنسوبة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد نادي بيراميدز. وقال غالي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم أدل بأي تصريح عقب المباراة تمامًا".

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