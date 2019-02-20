أبطال أوروبا: ليون يفرض التعادل على برشلونة

فرض فريق أولمبيك ليون الفرنسي التعادل السلبي على ضيفه برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ولعب أنتوني لوبيز حارس مرمى ليون دوراً محورياً في خروج المباراة بهذه النتيجة ،حيث تصدى لأكثر من ستة أهداف مؤكدة لبرشلونة على مدار شوطي المباراة. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 13 مارس (آذار) المقبل على ملعب كامب نو.

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