أبطال أوروبا: التعادل السلبي يخيم على مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

خيم التعادل السلبي على المباراة، التي جمعت فريق ليفربول الإنجليزي بضيفه بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 13 مارس (آذار) بملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ.

وتأهل ليفربول لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان، فيما تأهل بايرن ميونخ كأول المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين أمام أياكس الهولندي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، الذي خاض مباراة أكثر من ليفربول، فيما يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليغا) برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف بروسيا دورتموند.