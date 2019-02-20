موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة

لاعبو الأهلي والداخلية

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الأربعاء النادي الأهلي نظيرة الداخلية علي ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعي لاسارتي المدير الفني للأهلي لحصد الثلاث نقاط ليلتحق بصاحب المركز الثاني بيراميدز وفي حالة المكسب يتساوي معه في عدد النقاط وينافس علي صدارة الدوري .

ويتطلع علاء عبد العال المدير الفني للداخلية

في تكرار سيناريو مباراة الدور الأول امام الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، لينتزع نقطة ثمينة، خاصة في ظل الاستفاقة المحلية التي يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذي انطلق قطار انتصاراته.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

من المقرر يكون موعد مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة

الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يكون موعد مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، في حين يكون موعد مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعةالعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تذاع مباراة الأهلي والداخلية بشكل حصري عبر قناة أون سبوت والنيل الرياضية.

ويخوض الأهلي المباراة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة أما الداخلية فيحل في المرتبة الرابعة عشر برصيد 22 نقطة.