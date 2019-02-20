موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة

- 1/2
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يستضيف مساء اليوم الأربعاء النادي الأهلي نظيرة الداخلية علي ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
ويسعي لاسارتي المدير الفني للأهلي لحصد الثلاث نقاط ليلتحق بصاحب المركز الثاني بيراميدز وفي حالة المكسب يتساوي معه في عدد النقاط وينافس علي صدارة الدوري .
ويتطلع علاء عبد العال المدير الفني للداخليةفي تكرار سيناريو مباراة الدور الأول امام الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، لينتزع نقطة ثمينة، خاصة في ظل الاستفاقة المحلية التي يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذي انطلق قطار انتصاراته.
موعد مباراة الأهلي والداخلية
من المقرر يكون موعد مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية
تذاع مباراة الأهلي والداخلية بشكل حصري عبر قناة أون سبوت والنيل الرياضية.
ويخوض الأهلي المباراة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة أما الداخلية فيحل في المرتبة الرابعة عشر برصيد 22 نقطة.
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