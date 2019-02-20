كلوب: نتيجتنا أمام بايرن ميونيخ ليست سيئة

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

وصف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي نتيجة اليوم أمام بايرن ميونيخ بأنها ليست سيئة والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحذر كلوب من رد فعل الفريق البافاري في مباراة الإياب على ملعبهم "أليانز أرينا" والتي ستجمع

بينهما في 13 مارس من الشهر المقبل.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة " لن أقول بأنني سعيد بشكل كبير بالنتيجة، لكن لا بأس بها".

وأضاف "صعبنا الأمور على أنفسنا في التعامل مع التمريرة الأخيرة، صنعنا 12 فرصة

محققة من أجل التسجيل من هجمات مرتدة، لكن في النهاية كنا نمررها للخصم".

وواصل "سأكرر ما قولته قبل المباراة، بايرن ميونيخ إذا وجد نفسه في موقف صعب سيصبحون جادين وصعبين".

وعن غياب فان دايك " من يتخيل أننا خرجنا بنظافة شباك بدون ذلك الرجل؟ لم يتوقع الكثير من الناس ذلم وهندرسون قام بعمل رائع، عدد الكرات التي أفتكها من الخصم كان ممتاز".