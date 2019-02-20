معروف حكمًا للقاء الزمالك والطلائع.. والبنا لمباراة الأهلي والداخلية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً الأربعاء، ضمن الجولة 23 لدوري القسم الأول، على النحو التالي : سموحة والمقاولون العرب: محمد عادل ويعاونه عبدالفتاح عريشة وشريف عبد المنعم، وحسين إسماعيل حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وسيد عبد الله حكماً خامساً.
وطلائع الجيش والزمالك : محمد معروف
والأهلي والداخلية : محمود البنا ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق، وجلال أحمد حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.
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