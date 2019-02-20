فالفيردي: قدمنا مباراة جيدة أمام ليون.. ونحتاج الجماهير بـ"كامب نو"

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن فريقه قدم مباراة جيدة وكبيرة وصنع فريقه الكثير من الفرص، في المباراة التي جمعت بين أولمبيك ليون وبرشلونة على ملعب "ليون" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فالفيردي أن فريقه قام بكل طرق الهجوم الممكنة من أجل التسجيل لكن لم يحالفهم الحظ على الرغم من تقديم كل شئ خلال المباراة، كما دعا جماهير برشلونة إلى مساندة الفريق بشكل كبير في مباراة الإياب بـ"كامب

نو" والتي ستكون في 13 مارس من الشهر المقبل.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "كنا نتوقع نتيجة أفضل لأننا سيطرنا على مجريات المباراة، لكن لم ننجح في التسجيل، على الرغم من اللعب جيدًا وتقديم الكثير من الفرص".

وأضاف "في البداية كان لديهم فرصتين ومن ثم سيطرنا على مجريات المباراة، نحن أقوياء على ملعبنا لكن علينا أن نعترف أن نتيجة اليوم خطيرة ولهذا

نحتاج لجماهيرنا في مباراة الإياب، علينا أن نكون أقوياء هناك على ملعبنا بكامب نو".

وواصل المدرب الكتالوني "عدم الفوز خارج الديار لمدة 3 سنوات بالأدوار الإقصائية، لا اعتقد أن ذلك سهل، هناك فرق جيدة وليون لم يخسر في دور المجموعات

وأردف "لقد قدمنا مباراة رائعة وتقارب وضغط وهيمنة على مجريات المباراة وصنع الكثير من الفرص".

وتابع "جربنا كل طرق الهجوم ، صنعنا فرص كثيرة وهم قليلة يجب أن نسير على ذلك المنوال، أعجبتني مباراة اليوم ، أما حول عدم تسجيل سواريز فأنا لست قلقًا بشأنه إذا لم يخلق الفرص، فهو مزعج للخصوم ويساعد لحصول زملاءه على فرص".