أجويرو وستيرلينج علي رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة شالكة في دوري الأبطال

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن القائمة التي يخوض بها مباراة شالكة الألماني ، والتي تجمعهما مساء الأربعاء ، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة استبعاد جابرييل جيسوس وجون ستونز عن قائمةالفريق بسبب إصابتهما مؤخراً ، و والفرنسي بنيامين ميندي ، والإنجليزي فابيان ديلف المصابين منذ فترة.
ويتواجد في القائمة الرسمية لمانشستر سيتي لمواجهة شالكة كلاً من :
حراسة المرمى : إيدرسون مورايش ، إريجانيت
خط الدفاع : نيكولاس أوتاميندي إيميرك لابورتي ، فينسنت كومباني ، دانييلو ، كايل والكر ، زينشينكو ، ساندلر.
خط الوسط : فيرناندينيو ، إلكاي جوندوجان ، كيفين دي بروين ، دافيد سيلفا ، بيرناردو سيلفا ، فودين.
خط الهجوم : سيرجيو أجويرو ، رحيم ستيرلينج ، ليوري ساني ، رياض محرز.
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