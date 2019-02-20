أجويرو وستيرلينج علي رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة شالكة في دوري الأبطال

أجويرو وستيرلينج

كتبت: سارة جاب الله

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن القائمة التي يخوض بها مباراة شالكة الألماني ، والتي تجمعهما مساء الأربعاء ، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استبعاد جابرييل جيسوس وجون ستونز عن قائمة

الفريق بسبب إصابتهما مؤخراً ، و والفرنسي بنيامين ميندي ، والإنجليزي فابيان ديلف المصابين منذ فترة.

ويتواجد في القائمة الرسمية لمانشستر سيتي لمواجهة شالكة كلاً من :

حراسة المرمى : إيدرسون مورايش ، إريجانيت

موريش ، دانيال جريمشاو.

خط الدفاع : نيكولاس أوتاميندي إيميرك لابورتي ، فينسنت كومباني ، دانييلو ، كايل والكر ، زينشينكو ، ساندلر.

خط الوسط : فيرناندينيو ، إلكاي جوندوجان ، كيفين دي بروين ، دافيد سيلفا ، بيرناردو سيلفا ، فودين.

خط الهجوم : سيرجيو أجويرو ، رحيم ستيرلينج ، ليوري ساني ، رياض محرز.