قائد ليفربول: علينا أن نسبب مشاكل لبايرن ميونيخ في مباراة الإياب

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أكد هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي أن الفريق عليه أن يذهب إلى مباراة الإياب على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونيخ التي ستجمع بين الفريقين في شهر مارس المقبل بدور الـ16 من دوري أبطالأوروبا، ويسبب مشاكل للفريق البافاري.
وقال هندرسون في تصريحات بعد المباراة "النتيجة قد تكون مخيبة للأمال لأننا لم نسجل، لكننا حافظنا على نظافة شباكنا، وهذا الأمر
وأضاف "علينا أن نسبب مشاكل لهم هناك على ملعبهم، ليس نتيجة مباراة الذهاب سيئة لكننا لعبنا بمستوى جيد، لكن أفتقرنا للتسجيل.
الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستكون يوم 13 مارس المقبل على ملعب "أليانز أرينا".
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