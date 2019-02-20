اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش (بث مباشر) في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش (بث مباشر) في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش (بث مباشر) في الدوري المصري يلتقي فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. يتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٥١ نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد ٢٥ نقطة. ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش: - تقابل الزمالك مع طلائع الجيش 27 مرة في الدوري، فاز الفارس الأبيض في ١٥ مباراة، مقابل ٦ انتصارات للجيش، وحسم التعادل ٦ مباريات. - سجل لاعبو الزمالك 52 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا. - عبدالحليم علي مهاجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد 5 أهداف، يليه محمود علاء مدافع الأبيض الحالي برصيد 4 أهداف. - اول مباراة جمعت بين الفريقين كانت في موسم 2004 / 2005 وفاز الزمالك 3/1 بثلاثية عبدالحليم علي واحرز للطلائع حسن موسى . - اول فوز لطلائع الجيش كان في موسم 2006 / 2007 في الدور الاول وفاز بهدفين حسام عبدالعال وحسن موسى. - اخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الدور الاول هذا الموسم وفاز الزمالك 3/ 0 . تتابعون البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل..

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