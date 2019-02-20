رياضة | فريقان فقط عجز أمامهما ليفربول على ملعب الآنفيلد

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خطف فريق بايرن ميونيخ تعادلاً مثيراً أمام ليفربول على ملعب الآنفيلد معقل الريدز وذلك مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. فشل فريق ليفربول بهجومه القوي من تسجيل أهداف في شباك العملاق الألماني نوير، الذي تصدى لهجمات نجوم الأحمر ببراعة معروفة عنه. وقال موقع "أوبتا" العالمي المتخصص في الإحصائيات الرياضية، أن هناك فريقين فقط منعا ليفربول من التسجيل في ملعب الأنفيلد في هذا الموسم في جميع البطولات، وهما: - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ

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