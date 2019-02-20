رياضة | برلماني يفجر مفاجأة عن أزمة محمود الأهلي مع رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يفجر مفاجأة عن أزمة محمود الأهلي مع رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمود حسين عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك مبادرة لـ لم شمل جمهور الأهلي والمصري مرة أخرى.
وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الوزير تحدث معي من اجل عمل مبادرة "لم الشمل" بين جمهوري الاهلي والمصري".
وأردف: "قد يحدث ما لا يحمد عقباه، هناك تعدي بالألفاظ وشحن كبير بين الجماهير بشكل عام في مصر".
وأفصح: "يجب تمهيد الأجواء من أجل تنفيذ المبادرة، وذلك من خلال اجتماع منفرد مع رئيس الاهلي ومع رئيس الزمالك".
وأكد: "هناك مبادرة لتقريب وجهات النظر ايضا بين جمهوري الأهلي والمصري".
وأردف: "نستغل بعد الشخصيات الكبيرة المحبوبة من اجل مساعدتنا في ذلك، وبالفعل تحدثنا مع الخطيب واكد ان ذلك سيحدث بالتاكيد يوما ما".
وأتم كلماته: "نرى أن البعض يحاولا اشعال الخلاف بشكل ممنهج بين جماهير الاندية وبعضها".
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