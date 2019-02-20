رياضة | بعد نتيجته مع ليون .. تعرف على حظوظ برشلونة في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نتيجته مع ليون .. تعرف على حظوظ برشلونة في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة برشلونة الإسباني ضد مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، والمقامة بينهما حاليًا على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وتبدو نتيجة التعادل السلبي "مُرضية" بالنسبة لفريق برشلونة خاصة وأنها خارج ملعبه وبعيدًا عن جماهيره، وهي نتيجة قد تسهل مهمة الفريق الكتالوني خلال لقاء الإياب والذي سيقام على ملعب "كامب نو" يوم 13 مارس المقبل، لاقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج برشلونة للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب من أجل اقتناص تذكرة العبور لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أما في حالة انتهاء لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي بأي نتيجة أو فوز ليون بأي عدد من الأهداف، يتأهل الفريق الفرنسي مباشرة للدور ربع النهائي للبطولة، لذا يبقي التعادل السلبي في لقاء الذهاب رغم أنه نتيجة "مطمئنة" لفريق برشلونة لكنه يبقي "سلاح ذو حدين" قد يؤدي لنتائج عكسية كارثية بالنسبة لعشاق البارسا.

أما اذا انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي مجددًا سيلجأ الفريقين للأشواط الإضافية وركلات الترجيح لتحديد المتأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الإياب بين برشلونة وليون يوم 13 مارس المقبل على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.