رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل مع ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل مع ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة برشلونة مع أولمبيك ليون، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد ملعب الأضواء، مباراة نارية بين الطرفين حيثُ حاول نجوم برشلونة التقدم في النتيجة لكن لم يحدث ذلك ومرت الفرص بسلام على دفاع الفريق المستضيف.

وسيدخل فريق برشلونة لقاءات صعبة في بطولتي الدوري الاسباني وكأس الملك قبل العودة لمواجهة ليون في مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل على ملعب الكامب نو.

وسيكون فريق برشلونة على موعد مع مباراة قوية ضد إشبيلية يوم السبت المقبل في الليجا وبعدها سيلتقي مع ريال مدريد مرتين؛ الأولى في إياب نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء 27 من الشهر الجاري، والمواجهة الثاني بينهما في الليجا يوم السبت الموافق 2 مارس المقبل.