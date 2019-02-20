رياضة | في مباراة مجنونة.. التعادل يحسم قمة ليفربول وبايرن ميونخ في الآنفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مباراة مجنونة.. التعادل يحسم قمة ليفربول وبايرن ميونخ في الآنفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي القمة الأوروبية بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت المباراة قوية ومثيرة على الرغم من عدم هز الشباك، حيث مالت الأفضلية بشكل كبير لصالح الريدز، الذي أضاع لاعبوه عدة فرصة مؤكدة للتهديف أمام مرمي مانويل نوير حارس العملاق البارفاري.

وكانت أبرز الفرص المحققة للتهديف للفريق الإنجليزي أهدرها ك من ساديو ماني وفيرمينيو وفابيانو ومحمد صلاح وماتيب.

فيما اعتمد الفريق الألماني على الهجمات المرتدة التي كادت أن تؤتي ثمرها عبر ليفاندوفسكي وكومان وخاميس رودريجيز، لولا تألق أليسون بيكر حارس الريدز رفقة دفاعه.

ويلتقي الفريقين في مباراة الإياب على ملعب "آليانز آرينا" معقل بايرن ميونيخ في الثالث عشر من مارس المقبل.