رياضة | برشلونة يتعادل مع ليون.. ويؤجل التأهل لموقعة الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتعادل مع ليون.. ويؤجل التأهل لموقعة الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حاول كلا الفريقين على مدار الـ90 دقيقة تسجيل أي أهداف بعدما لعب ثنائي حراسة المرمي تيرشتيجن ولوبيز دورا كبيرا في خروج النتيجة سلبيا.
وشهدت المباراة رقم سلبي للمهاجم لويس سواريز لاعب برشلونة بعدما فشل في التسجيل على مدار 1440 دقيقة دون أن يسجل أي هدف أي 24 ساعة بدون تسجيل في دوري الابطال خلال 16 مباراة.
ومن المنتظر خوض لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب الكامب نو للتعرف على الفريق المتأهل للدور المقبل بالمسابقة الأوروبية.
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