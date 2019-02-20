رياضة | صور مباراة ليفربول وباير ميونخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة ليفربول وباير ميونخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز سموحة - x

15:00 - المقاولون العرب طلائع الجيش - x

17:30 - الزمالك الأهلي - x

20:00 - الداخلية دوري أبطال أوروبا شالكه 04 - ألمانيا - x

22:00 - مانشستر سيتي - إنجلترا أتلتيكو مدريد - أسبانيا - x

22:00 - يوفنتوس - إيطاليا الدوري الأوروبي إشبيلية - أسبانيا - x

19:00 - لاتسيو - إيطاليا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان - x

22:00 - مونبلييه

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