شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. برشلونة يفشل في إختراق جدار ليون الدفاعي ويكتفيان بتعادل سلبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- فشل الإعصار الكاتلوني في إختراق جدار ليون الدفاعي ليكتفي الفريقان بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك أوليمبيك لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بدأت المباراة بداية قوية بين الطرفين ومنذ الدقائق الأولى حاول برشلونة تسجيل هدف التقدم لإرباك الخصم وإيجاد مساحات في خط دفاعهم حيث باغت ديمبلي الفريق الفرنسي من الناحية اليسرى لكنه فشل في تسجيل الهدف بعد خروج تصويبته بعيده عن المرمى.

في الوقت الذي واصل فيه لاعبوا ليون تراجعهم الدفاعي إلى أن تسبب حسام عوار في ركلة حرة مباشرة من مكان خطير نفذها الليو لكنه فشل في إيداعها المرمى وبعدها إستعاد أصحاب الأرض عافيتهم وبدأ وسط ملعبهم في تمرير الكرات البينية لضرب التكتلات الدفاعية للبلوجرانا.

ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث أخرى تذكر لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف ويبدأ الشوط الثاني الذي شهد تضييع البيستوليرو لويس سواريز لأكثر من هدف خاصةً وأنه لم ينجح في إستثمار أخطاء مدافعي ليون الأمر الذي أثار حوله علامات إستفهام كبيرة.

وكان ديباي المتنفس الهجومي الوحيد لليون وأرهق نيلسون سيميدو لكن تيرشتيجن وقف لجميع المحاولات بالمرصاد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ويتأجل الحسم لموقعة الإياب التي ستقام على ملعب الكامب نو الشهر المقبل.