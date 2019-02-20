شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يعرقل مسيرة ليفربول أمام بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- انتهت أحداث المباراة التي أقيمت الليلة، بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، على ملعب "الأنفليد"، معقل الريدز، بالتعادل السلبي وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أروبا.

ودخل الألماني يورجن كلوب موقعة البافاري، بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فابينهو، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

وفي المقابل دخل الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: كيميش، زوله، هوملز، الابا

الوسط: تياجو ألكانتارا، جيمس رودريجيز، خافى مارتينيز

الهجوم: جنابري، كومان، ليفاندوفسكي

ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

وتقام مباراة الإياب بملعب بين بايرن ميونخ وليفربول على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافارى يوم 13 مارس المقبل.