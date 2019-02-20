انت الان تتابع التعادل السلبي يحسم مواجهة برشلونة وليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

نتيجة مُرضية حققها فريق برشلونة الإسباني، بعد تعادله أمام مضيفه ليون الفرنسي، سلبيًا بدون أهداف، خلال اللقاء مساء الثلاثاء، على ملعب «بارك أوليمبيك» في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. اللقاء بدأ سريعًا من كلا الفريقين، وحاول الفريق الكاتالوني استغلال سرعات الفرنسي عثمان ديمبلي لتهديد مرمى أصحاب الأرض مبكرًا لكن محاولاته لم تفلح، قبل أن يتمكن لاعبو ليون من التماسك والسيطرة على الكرة في منطقة وسط الملعب نسبيًا، لكن دون خطورة واضحة على مرمى الألماني تير شتيجن.

وعاد برشلونة لشن هجماته عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي استغل مهارته لعبور دفاع ليون أكثر من مرة لكنه لم ينجح أيضًا في الوصول لشباك الفريق الفرنسي، وأهدر الأورجوياني لويس سواريز فرصة تقدم البلوجرانا بالهدف الأول في الدقيقة 60، ولم يستغل الخطأ الدفاعي للاعبي ليون، بتسديد الكرة خارج المرمى. وشهدت