انت الان تتابع نادر شوقي يكشف موقف رمضان صبحي من العودة لإنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أن إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد للنادي الأهلي ستنتهي في شهر يوليو المقبل، وما زال الوقت مبكرًا على الكلام عما إذا كان اللاعب سيعود مرة أخرى لناديه أم سيتم تجديد الإعارة في الموسم المقبل. وقال شوقي، في تصريحات إذاعية: "من المستحيل أن نتحدث عن عودة رمضان صبحي إلى إنجلترا أو استمراره حاليا". واستكمل "يجب أن ننتظر لأن هناك عددًا من البطولات ما زالت جارية مثل الدوري، ولا يزال هناك أمم إفريقيا أيضًا.. ولا أحد يعرف ما سيحدث مستقبلًا".
وعن رأيه في فوز الجونة على بيراميدز قال شوقي: "لو كنا سجلنا ركلة الجزاء المهدرة لكانت اختلفت النتيجة، كنت أتمنى الفوز بثلاثية أو رباعية، لكن الأهم هو الفوز". وتابع "لا يوجد في الجونة من يتدخل لاختيار التشكيل، هذا ليس من اختصاص أحد سوى الجهاز الفني والجميع يعرف حدوده في نادي الجونة". وعن تألق لاعبي الأهلي
وعن رأيه في فوز الجونة على بيراميدز قال شوقي: "لو كنا سجلنا ركلة الجزاء المهدرة لكانت اختلفت النتيجة، كنت أتمنى الفوز بثلاثية أو رباعية، لكن الأهم هو الفوز".
وتابع "لا يوجد في الجونة من يتدخل لاختيار التشكيل، هذا ليس من اختصاص أحد سوى الجهاز الفني والجميع يعرف حدوده في نادي الجونة".
وعن تألق لاعبي الأهلي المعارين للجونة قال شوقي: "اللاعب بدون فريق من الصعب أن يحصل على الفرصة، حتى لو لم تمتلك الفرصة فطبيعي جدًا أن ترحل إعارة إلى ناد آخر وهذا يحدث في عالم كرة القدم الأوروبية”.
واختتم قائلًا "شرط عدم اللعب أمام الأهلي بالنسبة لمعاريه في الجونة متواجد، تم وضع هذا البند لأنك تريد أن تحصل على اللاعب بأي طريقة، لكنه بند غريب، وكل شيء يتغير بالتفاوض، لذلك سيكون هناك مفاوضات مع الأهلي لإلغاء هذا البند".
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