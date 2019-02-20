انت الان تتابع الزمالك يفقد هدافه أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهود مدافع الفريق محمود علاء، بسبب الإصابة، ليغيب عن صفوف الفريق في 3 مباريات مصيرية لمتصدر جدول الدوري المصري، محليًا وقاريًا. ويغيب محمود علاء، هداف الزمالك، عن مباراة الفريق الأبيض أمام فريق طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري، بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة، وتأتي إصابة علاء لتجبره على الابتعاد عن مباريات مهمة للفريق، حيث يخضع لفترة علاج وتأهيل لن تقل عن أسبوع، وقد تصل إلى 10 أيام.

وتأكد غياب مدافع الزمالك، في مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي، يوم 24 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي لا بديل للفريق المصري عن الفوز بها للعودة إلى أجواء البطولة. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس لمواجهة فريق