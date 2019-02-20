الزمالك يفقد هدافه أمام طلائع الجيش

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تحرير:محمد حسن صيام ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهود مدافع الفريق محمود علاء، بسبب الإصابة، ليغيب عن صفوف الفريق في 3 مباريات مصيرية لمتصدر جدول الدوري المصري، محليًا وقاريًا. ويغيب محمود علاء، هداف الزمالك، عن مباراة الفريق الأبيض أمام فريق طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري، بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة، وتأتي إصابة علاء لتجبره على الابتعاد عن مباريات مهمة للفريق، حيث يخضع لفترة علاج وتأهيل لن تقل عن أسبوع، وقد تصل إلى 10 أيام.
وتأكد غياب مدافع الزمالك، في مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي، يوم 24 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي لا بديل للفريق المصري عن الفوز بها للعودة إلى أجواء البطولة. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس لمواجهة فريق
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس لمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، المقرر إقامتها غدا الأربعاء في تمام الخامسة والنصف مساء.
ووصل فريق الزمالك للنقطة 51 في صدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تغلب الأحد الماضي على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين.
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