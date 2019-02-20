الامارات | «شعلة الأمل» للأولمبياد الخاص تصل إلى الإمارات 28 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «شعلة الأمل» للأولمبياد الخاص تصل إلى الإمارات 28 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص (الألعاب العالمية أبوظبي 2019)، أمس، عن التفاصيل الخاصة بـ«شعلة الأمل» للدورة العالمية التي ستعلن بداية الدورة المنتظرة في ضيافة العاصمة أبوظبي، حيث ستصل 28 الجاري إلى الدولة قادمة من عاصمة ومهد الألعاب الأولمبية والبارالمبية العالمية، العاصمة اليونانية أثينا، لتنطلق في رحلة عبر إمارات الدولة السبع، مروراً بأهم معالمها السياحية والثقافية والتراثية، لتنقل صورة للعالم عن نهضة الإمارات وتقدمها وحرصها على تعزيز التعاون والتقاء شعوب العالم بأمن وسلام واطمئنان، وتبدأ هذه الرحلة عشرة أيام من 4 مارس المقبل، وتستمر 13 من الشهر نفسه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي، بحضور رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لشعلة الأمل العميد وليد الشامسي، ومدير إدارة الشؤون المساندة في اللجنة العليا حمد الزعابي. وقبل المؤتمر تم توقيع اتفاقية رعاية مسار الشعلة وحفل استقبالها لدى وصولها إلى أبوظبي بين وزارة الداخلية واللجنة العليا المنظمة.

وستتعاون وزارة الداخلية مع اللجنة المنظمة في التنظيم والإشراف الكامل على المسارات الرئيسة والفرعية للشعلة. وتنطلق الشعلة تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويتولى حمل الشعلة فريق «حماة شعلة الأمل»، والمكون من رياضيي الأولمبياد الخاص والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم، وستصل إلى مطار أبوظبي الدولي على متن خطوط الاتحاد للطيران 28 الجاري، لتبدأ جولتها انطلاقاً من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة في تمام الساعة 6:30 صباحاً يوم 4 مارس.

وتتجه بعد ذلك إلى رأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة، حيث تمضي يوماً بزيارة كل واحدة من الإمارات الأربع، لتشمل مناطق مثل جبل جيس. ثم تصل إلى واجهة المجاز المائية، ونادي الثقة في إمارة الشارقة.

وفي دبي، ستتواجد لمدة يومين تزور خلالهما عدداً من أبرز المعالم مثل برج العرب، وبرواز دبي، وقرية السيف، وفندق أتلانتس، مع إقامة حفل في حديقة البرج يوم 10 مارس.

بعد ذلك، تتوجه لقضاء يوم كامل في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة قبل اختتام مسيرتها في أبوظبي، حيث تزور جامع الشيخ زايد الكبير، وصرح زايد المؤسس، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن وغيرها من المعالم البارزة في المدينة، وإجمالاً تجوب الشعلة قرابة 100 معلم شهير بالإمارات.

وقال اللواء الركن خليفة الخييلي، إن وزارة الداخلية ستوفر كل أشكال المساعدة والمساندة للجنة المنظمة للأولمبياد العالمي، ووضع إمكانات الوزارة في خدمة الحدث، وتعزيزاً لجهود الدولة في إنجاح هذه الفعالية الإنسانية والدولية.

من جانبه قال المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص خلفان المزروعي: يشكل انضمام الجهات الحكومية والمؤسسات الرائدة في قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة وتعاونهم معنا أهمية هائلة بالنسبة للأولمبياد الخاص، باعتبارهم شركاء محليين يملكون الخبرات اللازمة والمستلزمات الضرورية والمرافق التي نحتاجها لنضمن نجاح تنظيم الألعاب العالمية في أبوظبي، التي ستشكل الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في تاريخ الأولمبياد الخاص.

«إن إم سي» توفر الرعاية الصحية لأكثر من 7500 رياضي

وقعت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، مذكرة تفاهم مع اللجنة المنظمة للدورة العالمية، ستقدم بموجبها الرعاية الصحية لأكثر من 7500 رياضي مشاركين في الألعاب العالمية.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ «إن إم سي» براسانت مانغات في تصريحات صحافية: «الشركة ترحب بفرصة المشاركة في دعم ورعاية الألعاب العالمية بأبوظبي، ودولة الإمارات تتمتع بأفضل بنية تحتية ومرافق حديثة ومتطورة وشبكة خطوط جوية واسعة، تؤهلها لاستضافة أهم وأكبر البطولات والفعاليات العالمية».

تنطلق رحلة شعلة الأمل في الإمارات من 4 مارس وحتى 13 من الشهر نفسه.

خريطة طريق «شعلة الأمل»

■تصل الشعلة إلى الإمارات من خلال مطار أبوظبي قادمة من

العاصمة اليونانية أثينا يوم 28 الجاري.

■يتولى حملها فريق «حماة شعلة الأمل».

■تبدأ جولتها من حصن الحيل التاريخي في الفجيرة.

■تمضي الشعلة بعد ذلك يوماً في كل من رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة.

■تستقر الشعلة في دبي يومين، تزور خلالهما عدداً من المعالم الشهيرة.

■تنطلق بعدها لتمضي يوماً في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة.

■تختتم رحلتها في أبوظبي، حيث افتتاح دورة الألعاب العالمية.

■ستزور الشعلة قرابة 100 معلم شهير في الإمارات.

«موانئ أبوظبي» راعياً لـ «منتخب الإرادة»

أعلنت موانئ أبوظبي عن رعايتها لـ«منتخب الإرادة» للأولمبياد الخاص الإماراتي ممثل الدولة في الألعاب العالمية. وأقامت موانئ أبوظبي حفلاً خاصاً بملعب ميناء زايد بحضور الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، والمدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي. وتم خلال الحفل توقيع اتفاقية الرعاية وتنظيم مباراة كرة قدم استعراضية بين منتخب الإرادة الإماراتي وفريق موانئ أبوظبي.

وحضر الحفل عدد من مسؤولي موانئ أبوظبي ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إضافة إلى جمهور واسع من موظفي الجانبين وعائلاتهم، وعدد من الشخصيات المؤثرة في مجال الإعلام الاجتماعي. وتم خلال هذه المناسبة أيضاً الإعلان عن انطلاق بطولة موانئ أبوظبي الرابعة للشركاء الاستراتيجيين لخماسيات كرة القدم بمشاركة 22 فريقاً، حيث تقام على ملعب ميناء زايد.

ويضم وفد «منتخب الإرادة» الإماراتي 391 شخصاً منهم 297 لاعباً من الأبطال الرياضيين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية الذين يتطلعون إلى مشاركة مشرفة في جميع الألعاب الرياضية في البطولة وعددها 24 رياضة.

أبوظبي - الإمارات اليوم