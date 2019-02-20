شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد «جورجينا» يضع سمعة «رونالدو» فى موقف حرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن والد جورجينا رودريجيز، صديقة نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، قد وافته المنية فى أحد سجون العاصمة بيونس أيريس.

ووفق ما نشرته مجلة «هولا» الإسبانية، فإن جورج إدواردو رودريجيز قد زُج فى السجن بسبب الاتجار فى المخدرات قبل سنوات، وتوعكت حالته الصحية منذ ذلك الوقت خائضًا معركة طويلة مع المرض الذى تغلب عليه فى نهاية المطاف.

وكانت جورجينا قد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى أنها ستتوجه إلى الأرجنتين، لكنها لم تكشف عن السبب الحقيقى وراء ذلك، الأخبار التى انتشرت كالنار فى الهشيم فسّرت الأمر فى الساعات الأخيرة.

ونشرت جورجينا صورة عبر انستجرام احتفالًا بعيد مولدها وألحقت بها الوصف التالى: «يا لمصادفات الحياة، سأهبط فى البلد الذى ولدت فيه فى مثل هذا اليوم قبل 25 سنة مضت». وتعد تلك هى الزيارة الأولى لجورجينا إلى الأرجنتين بعدما طردت الحكومة الإسبانية والدها عام 2013 من أراضيها بسبب قضيتين للاتجار فى المخدرات، وبالتحديد الكوكايين والقنب، قضى على إثرهما عشر سنوات فى سجون إسبانيا. كان لاعب كرة القدم السابق جورج رودريجيز قد حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات عام 2003 فى أحد سجون العاصمة مدريد قبل أن يخرج عام 2013 ويتم طرده خارج البلاد، ليتم سجنه مرة أخرى فى الأرجنتين للسبب ذاته هناك حيث أصيب بعدة سكتات دماغية وتدهورت حالته الصحية.

فى سياق آخر، تحدثت شركة «إلكترونيك آرتس» الأمريكية، لأول مرة، عن سبب إزالة وجه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من غلاف النسخة الجديدة للعبة الشهيرة «فيفا 19». وقررت شركة الألعاب الإلكترونية الضخمة إزالة وجه رونالدو من غلاف لعبتها ذائعة الصيت، بعد أن كان الوجه الرئيسى للعبة هذا الموسم. وكان عدد من التقارير الإعلامية قد ربط إزالة صورة رونالدو من غلاف فيفا 19 بالقضية التى اتهم خلالها اللاعب باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009، فى فندق بمدينة لاس فيجاس. ووفق ما ذكر موقع «سبورتس كيدا»، فإن شركة «إلكترونيك آرتس» المعروفة بـ«إى آى سبورتس» أصدرت بيانا تفسر فيه سبب عدم استخدام وجه نجم يوفنتوس على غلاف لعبتها. وقال متحدث باسم الشركة: «مع حضور دورى أبطال أوروبا فى لعبة فيفا 19 هذا العام، لدينا فرصة مواتية لتقديم نماذج جديدة من اللاعبين، تعكس الإثارة الحقيقية لكرة القدم». وتابع: «نحتفل فى كثير من الأحيان بمواهب مختلفة فى مبارياتنا الكروية.. لذلك قررنا عرض أكبر النجوم فى كرة القدم وجلب لاعبين جدد لخلق مزيد من الإثارة».