بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا

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جدة - عمرو شويل يحل فريق يوفنتوس الإيطالى ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم، فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وفى نفس التوقيت يستضيف فريق شالكة الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على هامش ثمن النهائى أيضًا.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحا بالنجم البرتغالى كريستانو رونالدو والمنضم حديثًا إلى الفريق قادمًا من ريال مدريد فى الصيف الماضى، والذى رفع سقف طموحات جماهير السيدة العجوز للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1996، حيث عانى الفريق بالبطولة القارية فى آخر 20 عامًا ولم يتمكن من التتويج باللقب.

وتعد أندية إسبانيا الأكثر تأثيرًا على يوفنتوس فى البطولات الأوروبية حيث تعثر في 3 من المواسم الأربعة الأخيرة على يد أندية من إسبانيا، حيث خسر نهائي البطولة أمام برشلونة في 2015، ثم خسر النهائى أيضًا فى 2017 أمام ريال مدريد، قبل أن يودع فى النسخة الماضية أيضًا امام الريال فى نصف النهائى.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا برقم قياسى كونه لم يخسر منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي، ويتصدر البطولة بفارق 13 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، كما أصبح يمتلك رونالدو الذي كان عاملاً حاسمًا في تفوق ريال مدريد عليه من قبل في البطولة الأوروبية.