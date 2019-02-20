شكرا لقرائتكم فيديو.. بايرن يفرض التعادل السلبي على ليفربول في مباراة الفرص الضائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض بايرن ميونخ الألمانى، التعادل السلبى بدون أهداف على مضيفه ليفربول فى المباراة التى أقيمت على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وجاء الشوط الأول سريعا للغاية بين الفريقين، وشهد ضياع العديد من الفرص الضائعة.

وكان النجم المصرى محمد صلاح قريبا من التسجيل للريدز فى مناسبتين، الأولى فى الدقيقة 12، إثر تلقيه تمريرة طولية فى منطقة الجزائ ولكنه وضعها بسهولة بين يدى الحارس مانويل نوير، والأخرى فى الدقيقة 28 حيث مرات رأسيته بجوار القائم الأيسر.

وأهدر لاعبو ليفربول العديد من الفرص الخطرة أبرزها كرة السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 32، والبرازيلى فابينيو فى الدقيقة 40، والذى أطاح بالكرة خارج القائم الأيمن.

فى المقابل شكل بايرن ميونخ خطورة كبيرة على مرمى الحارس اليسون عن طريق سيرجى جنابرى والفرنسى كينجسلى كومان.

فى الشوط الثانى ازدادت الإثارة فى ظل سيطرة ليفربول على مجريات الأمور، وحاول لاعبوه إحراز الأهداف، ولكن دون جدوى، يتأجل الحسم إلى مواجهة العودة.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "اليانز آرينا" فى 13 مارس المقبل.



جنابرى يندب حظه

كيتا وسط لاعبى البايرن

ليفا بين لاعبى ليفربول

مانى يسدد على المرمى

ماني وكيميتش

مقصية من كيتا

نوير يتصدى