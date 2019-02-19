رياضة | دي ماريا يكشف كواليس توتر علاقته مع فان خال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ماريا يكشف كواليس توتر علاقته مع فان خال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح نادي باريس سان جيرمان، عن كواليس الخلاف الذي دار بينه وبين مدربه لويس فان خال عندما كان لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد.

وقال ‏آنخيل دي ماريا، في تصريحاته عبر شبكة "ESPN": "كنت في مانشستر وكانت الأمور على ما يُرام مع فان خال خلال أول شهرين، لكن بعد أول شِجار لم تكُن علاقتي معه كما كانت سابقًا".

وتابع دي ماريا: "في أحد الأيام تشاجرت معه، سألته عن سبب عدم عرضه للأشياء الجيدة التي أقوم بها ولم تعجبه طريقة حديثي معه وهنا بدأت المشكلة".

وأثارت مشاركة دي ماريا مع باريس ضد مانشستر يونايتد في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا جدلاً واسعاً خصوصا تعامله مع هتافات جمهور الأولد ترالورد ضده.

وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً غالياً على مانشستر يونايتد في عقر داره بهدفين دون مقابل، يوم الثلاثاء الماضي ويتبقى لقاء الإياب على ملعب حديقة الأمراء.