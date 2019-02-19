رياضة | معسكر مغلق لـ "إف سي مصر" استعداداً للقاء سيراميكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر مغلق لـ "إف سي مصر" استعداداً للقاء سيراميكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى اف سى مصر مرانه فى الثانية عشر من ظهر الخميس، على ملعب المركز الأوليمبى بالمعادي، استعداداً للقاء لقاء فريق سيراميكا كيلوباترا الخميس المقبل ٢١ فبراير بالجوله التاسعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى للمجموعه الثانيه .

وقال محمد صلاح المدير الفني لنادي مصر، بأن الفريق سيدخل معسكر مغلق، بالمركز الأوليمبي، عقب المران بمشاركة 20 لاعب استعداداً للمباراة الهامة والمرتقبة.

يذكر ان نادى مصر فاز على فريق دمياط فى لقائهما بالجولة الماضية من دورى القسم الثانى بهدفين دون رد ،أحرزهما ثنائى الفريق "مصطفى سلطان" و"محمد العديسى".

وفاز أف سي مصر مؤخراً على فريق الدرب الأحمر بأربعة أهداف دون رد في المباراه الوديه التي أقيمت بينهما السبت الماضى ضمن الإستعداد لمواجهة سيراميكا، وقد أحرز الأهداف لنادى مصر اللاعب "ويلس ألفيس " هدفين ، و"مؤمن محسن" و"علاء عطا".

الجدير بالذكر ان نادى مصر يحتل المركز الرابع برصيد ٣٤ نقطه بينما يحتل سيراميكا كيلوباترا المركز الأول برصيد ٣٧ نقطه .