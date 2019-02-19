رياضة | 7 مباريات هامة في مجموعة الصعيد بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات هامة في مجموعة الصعيد بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المجموعة الأولى، من دوري الممتاز "ب"، إقامة سبعة مباريات هامه، في الثانية والنصف من عصر الخميس، بالجولة التاسعة عشر، حيث يواصل فريق أسوان إبتعاده بالقمة، بدون خسارة، يليع فريق بني سويف.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مواجهات مجموعة الصعيد في السطور التالية :

- أسوان مع الوليدية

يستضيف فريق اسوان بقيادة مجدى عبد العاطي، المتصدر، بـ 44 نقطة، نظيره فريق الوليدية الذي يتواجد بالمركز الاخير بقيادة محمد سيد مانى برصيد 10 نقاط، وكان اسوان حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الاول.

* بنى سويف مع الالمونيوم

على استاد بنى سويف، يحل فريق الألومنيوم الثامن، بقيادة ياسر الكنانى برصيد 23 نقطة ضيفاً على نادي بنى سويف الوصيف بقيادة محمد يوسف برصيد 35 نقطة، وخسر الألومنيوم على ملعبه في الدور الأول بخمسة اهداف مقابل هدفين.

* ديروط مع التليفونات

يلتقي فريق ديروط السادس بقيادة عماد سمير برصيد 26 نقطة، مع فريق تليفونات بني سويف، المركز الثالث بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 31 نقطة، وكان فريق التليفونات قد حسم لقاء الدور الأول فاز بهدفين مقابل هدف.

- الفيوم مع المنيا

على ملعب الاسيوطي، يخوض فريق الفيوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مجدى طلبه برصيد 17 نقطة، مع فريق المنيا صاحب المركز الرابع بقيادة ابراهيم صدقى برصيد 30 نقطة، وشهد لقاء الذهاب تفوق المنياة برباعية بيضاء.

- سوهاج مع الاعلاميين

يلتقي فريق سوهاج الذي يحتل المركز السابع بقيادة عصام مرعى صاحب الـ 23 نقطة، مع فريق الإعلاميين الخامس بقيادة جميل حلمي برصيد 29 نقطة، وتعادل الفريقان بدون أهداف في اللقاء الأول.

- النصر للتعدين مع طهطا

يواجه فريق النصر للتعدين صاحب المركز التاسع بقيادة عادل عبد الحميد برصيد 21 نقطة، نظيره فريق طهطا صاحب المركز العاشر بقيادة اشرف السيد برصيد 19 نقطة، وكان فريق النصر للتعدين فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الاول.

- ناصر ملوي مع التحرير

يستضيف فريق مركز شباب ناصر ملوي، الذي يحتل المركز الثالث عشر بقيادة محمد هريدى بـ 13 نقطة، نظيره فريق التحرير بأسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الله برصيد 17 نقطة، وكان فريق التحرير حقق الفوز بهدف في مباراة الذهاب.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 44 نقطة

2- بنى سويف 35 نقطة

3- التليفونات 31 نقطة

4- المنيا 30 نقطة

5- الإعلاميين 29 نقطة

6- ديروط 26 نقطة

7- التعدين 23 نقطة

8- الالمونيوم 23 نقطة

9- سوهاج 23 نقطة

10- طهطا 19 نقطة

11- الفيوم 17 نقطة

12- التحرير 16 نقطة

13- ناصر ملوي 13 نقطة

14- ديروط 13 نقطة