رياضة | صلاح يضيع هدفا محققا أمام شباك بايرن ميونخ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يضيع هدفا محققا أمام شباك بايرن ميونخ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فرصة هدف محقق لفريقه أمام بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا

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