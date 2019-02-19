رياضة | ريال مدريد يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل مودريتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل مودريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل أولى خطوات التجديد من أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقًا للتقارير الواردة من موقع Telemadrid ، أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا لنجم خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش لتجديد عقده لمدة عامين آخرين ، بالإضافة لزيادة راتبه السنوي.

ويعتبر مودريتش واحد من أهم عناصر ريال مدريد في السنوات الأخيرة ، وعلى هذا النحو ، يريد ريال مدريد تمديد عقده الذي سينتهي في 30 يونيو لعام 2020.

وعرض الريال على مودريتش عقد جديد لمدة عامين وإعطاءه راتب قدره 12 مليون يورو في السنة ليبقى مع الفريق الملكي حتى عام 2022.

وأكدت الصحيفة أن عرض ريال مدريد سيجعل مودريتش يعيد التفكير في البقاء داخل صفوف الميرينجي بعد إرتباط اسمه بالانتقال لأحد قطبي إيطاليا (ميلان وإنتر ميلان) ، وبعض الأندية في الصين.

وإذا لم يجدد مودريتش عقده مع الريال ، فقد يكون اللاعب حرا في التفاوض مع أي نادي ليغادر ريال مدريد في يونيو 2020 بدون أي تكلفة.