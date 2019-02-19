شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من مدرب يوفنتوس لديبالا قبل لقاء أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد ماسمليانو إليجري المدير الفني ليوفنتوس على مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريقه أمام أتلتيكو مدريد في المواجهة التي تجمعهم غدا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت بعض التقارير في الفترة الماضية أكدت وجود أزمة بين إليجري وديبالا، وأن اللاعب سيرحل عن السيدة العجوز نهاية الموسم.

وقال إليجري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " ديبالا سيشارك في لقاء الغد، ليس بسبب هدفه يوم الجمعة الماضي في الدوري الإيطالي، إنما بسبب أدائه العام خلال الفترة الماضية، نعتمد عليه بشكل كبير".

وأضاف،" لدينا مواجهة صعبة في دور الستة عشر، في الأربع سنوات الماضية لعبنا مباريات عديدة على مستوى عالي، غداً سنواجه أتليتكو مدريد المنظم والقوي دفاعياً".

وتابع، " الفريق ينضج من الناحية الذهنية والبدنية ويجب ان نستمر في هذه المرحلة المهمة من الموسم، يجب ان نكون في أعلى مستويات التركيز غداً علماً بأننا سنواجه فريق قوي في الضربات الثابتة وحققوا نتائج جيدة في المواسم الماضية في أوروبا".

وشدد إليجري، " لسنا ملزمين بدوري الأبطال ولكنه هدف من أهدافنا، دوري الأبطال يعتمد على التفاصيل الصغيرة التي قد تعمل لصالحك أو ضدك".

وأوضح مدرب اليوفي، " وجود كرستيانو في الفريق يعد نقطة قوة ولكن يجب أن يؤدي الفريق بأكمله غداً بمستوى عالي، سيميوني يعطي أتليتكو القوة الذهنية المطلوبة في أوروبا والدوري الاسباني وهذا يساعهم في تحقيق نتائج جيدة".

وأتم، " موراتا نضج كثيراً منذ وقته معنا هو لاعب خطير في المباريات الإقصائية ويجب أن نحاول السيطرة على المباراة غداً، لن أكون سعيداً بالتعادل غداً وأخبرت اللاعبين بضرورة التسجيل غداً".