شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يتوج بجائزة أفضل رياضى فى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج المصنف أول عالميًا، نوفاك ديوكوفيتش، بجائزة لوريوس لأفضل رياضى فى العالم، ليواصل نجوم الكرة الصفراء فرض هيمنتهم الكبيرة على الجائزة، والتى قدمت للمرة الأولى فى عام 2000.

وتوج لاعبو الكرة الصفراء بالجائزة 10 مرات من قبل، مقابل 4 مرات لنجوم ألعاب القوى، و3 مرات لسائقى الفورمولا 1 ومرتين فقط للاعبى الجولف.

ويحمل النجم السويسرى روجر فيدرر الرقم القياسى كأكثر من توج بتلك الجائزة بواقع 5 مرات آخرها العام الماضى، مقابل 4 مرات لغريمه ديوكوفيتش مناصفة مع العداء يوسين بولت.

وتوج فيدرر بالجائزة أعوام 2005 و2006 و2007 وو2008 و2018، بينما ذهبت الجائزة لديوكوفيتش أعوام 2012 و2015 و2016 و2019، فيما فاز الإسبانى رافائيل نادال بالجائزة مرة واحدة من قبل فى عام 2011.

كما يحمل فيدرر أيضًا الرقم القياسى، كأكثر رياضى ترشحًا للفوز بالجائزة بواقع 7 مرات من قبل، مناصفة مع تايجر وودز ويوسين بولت، فى الوقت الذى يحتل فيه الثنائى نادال وديوكوفيتش المركز الرابع فى قائمة الترشحات بأربع مرات مناصفة مع سائقى الفورمولا 1 سيباستيان فيتل ولويس هاميلتون إضافة إلى العداء محمد فرح.

فى شأن آخر، حجزت التشيكية بيترا كفيتوفا، مقعدها فى الدور الثالث من بطولة دبى للتنس، بعد تغلبها اليوم الثلاثاء، على مواطنتها كاترينا سينياكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-7 و6-4 و6-4.

وتنتظر كفيتوفا فى الدور المقبل، مواجهة الفائزة من مباراة الفرنسية كارولين جارسيا مع الأمريكية جينيفر برادى.

وتبحث كفيتوفا عن التتويج باللقب، للمرة الثانية بعد فوزها بالبطولة فى عام 2013.

وضمن مباريات الدور الثانى، تغلبت التايوانية هيش سو وى على نظيرتها البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-2.

وضربت هيش، موعدًا فى الدور الثالث، مع الفائزة من مباراة الألمانية أنجليك كيربر ونظيرتها السلوفينية دليلا ياكوبوفيتش.

فى سياق آخر، افتتح الإسبانى رافائيل نادال، أول فرع بالخارج لأكاديميته للتنس التى تقع فى مايوركا، بمنتجع سياحى فى مدينة كانكون المكسيكية.

وتتكون منشآت المركز الجديد من 8 ملاعب تنس ترابية، وستجمع ما يزيد على 100 متدرب.

وقص نادال، شريط الأكاديمية، رفقة مدربه كارلوس مويا، والمدير العام لمجموعة بالاديوم الفندقية.

وصرح نادال: «المكسيك تعد أفضل مكان للأكاديمية، حيث نشعر بالراحة، كنا هنا منذ سنوات ونعرف المكان».

ويستعد نادال لخوض بطولة المكسيك المفتوحة فى أكابولكو، والتى يعد المرشح الأول للفوز بلقبها.

على جانب آخر، أشاد نادال بالمعاملة المتساوية فى عالم التنس وحصول النساء على نفس الجوائز التى يحصل عليها الرجال.