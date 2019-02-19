شكرا لقرائتكم خبر عن «كافو»: «ميسى» سبب رئيسى فى عدم تألق «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى البرازيلى كافو، أسطورة كرة القدم البرازيلية سابقاً، أن الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، هو السبب فى عدم تألق فيليبى كوتينيو مع الفريق الكتالونى. وانضم كوتينيو إلى برشلونة خلال يناير عام 2018، لكنه منذ ذلك الوقت لم ينجح فى وضع بصمته مع البارسا أو حجز مكان بالتشكيلة الأساسية للفريق.

وقال كافو فى تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «كوتينيو كان أفضل لاعبى ليفربول، وقدم أداء مدهشاً مع الفريق، لكنه الآن فى برشلونة وكل شىء تغير بالنسبة له». وأضاف: «الكل يعلق على اللاعب آمالاً كبيرة سواء مع البارسا أو مع المنتخب البرازيلى، لكن مع وجود ميسى فى برشلونة من الصعب أن يظهر كوتينيو تميزه». واستدرك: «كوتينيو يحتاج فقط إلى الوقت، وخلال الفترة المقبلة سيظهر بشكل مميز بجوار ميسى وسواريز». كوتينيو، صاحب الـ26 عاماً، شارك فى 34 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، ما بين أساسياً واحتياطياً، وسجل خلالها 8 أهداف.