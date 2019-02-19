شكرا لقرائتكم خبر عن «مارسيلو» ينفجر فى ريال مدريد بسبب انتقادات الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ البرازيلى مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، أولى خطوات الرحيل عن صفوف الميرنجى، خلال الفترة المقبلة، بسبب الانتقادات التى يتعرض لها اللاعب من جانب جماهير النادى الملكى. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن مارسيلو اجتمع مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، أمس الإثنين. وأشار إلى أنه يشعر بقلق بشأن مستقبله، خاصة أنه يعيش حاليًا أسوأ مواسمه رفقة الميرنجى، ولذلك قد يلجأ للرحيل فى الصيف المقبل.

وأوضح أنه رغم امتداد عقد الظهير البرازيلى حتى عام 2022، إلا أنه قد يستجيب لطلب صديقه البرتغالى كريستيانو رونالدو، ويقرر الانتقال إلى يوفنتوس فى الموسم المقبل.

وكان مارسيلو تلقى العديد من الانتقادات عقب الخسارة الأخيرة للميرنجى أمام جيرونا بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا.

ولعب مارسيلو 477 مباراة رسمية مع ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفا.

فى سياق آخر، أشارت بعض التقارير إلى عدم ممانعة فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، بالتفريط فى الإسبانى الموهوب ماركو أسينسيو ولكن بشرط وجود عرض مناسب، خاصةً أنه أصبح خارج حسابات سولارى.

ولا يشارك أسينسيو بكثرة فى الفترة الماضية أو منذ رحيل زيدان تقريباً، حيث تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وهو ما شجع بعض المصادر الإسبانية على توقع رحيله وسط وجود اهتمام من ليفربول وتشيلسى.

فى نفس السياق، يبدو أن بيريز بدأ يفقد صبره بخصوص الويلزى جاريث بيل، خاصةً أنه لا يستطيع تقديم مستوى ثابت مع الفريق منذ انضمامه من توتنهام منذ سنوات قليلة، ويبدو أن النهاية اقتربت بالفعل، حيث أشارت مصادر تيلى مدريد أن الملكى حددوا سعر اللاعب بالفعل ويقيمونه بما يتراوح من 120 إلى 150 مليون يورو.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، ولكن السعر قد يبدو مُبالغا فيه من قبل النادى الإسبانى.

فى شأن آخر، على الرغم أن إيسكو لا يحظى بعلاقة جيدة مع المدرب سولارى، إلا أن ريال مدريد يرفض التفريط فيه فى الوقت الراهن على أقل تقدير.

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن الملكى سيرفض بيع إيسكو إلى الثلاثى برشلونة، يوفنتوس وبايرن ميونخ الألمانى، وفى حال التفريط فيه سيحاول إدخال بند إعادة الشراء.

فيما يبدأ نادى ريال مدريد الإسبانى تحركاته من أجل تعزيز صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة «ماركا» المقربة من النادى العاصمى فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع قلب الدفاع البرازيلى الشاب ولاعب نادى بورتو «إيدير ميليتاو» والذى يجيد اللعب كذلك فى مركز الظهير الأيمن.

ووافق اللاعب على جميع التفاصيل الخاصة بانتقاله لصفوف ريال مدريد ويتبقى فقط توقيع الحبر على الورق وهو ما ينتظره ريال مدريد النادى الذى سيدفع 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب وهى قيمة كسر العقد. وأبلغ ميليتاو، النادى بالموافقة على القدوم للفريق فى الصيف، وذلك رغم العديد من العروض التى تلقاها اللاعب من أجل الرحيل عن صفوف بورتو.