شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون طمعان فى نقاط سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بقيادة عادل عبدالرحمن، نظيره المقاولون العرب الذى يدربه عماد النحاس، فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل سموحة اللقاء وسط ظروف صعبة بسبب استمرار نزيف النقاط مؤخرا خصوصا بعد خسارته الكبيرة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الماضية ليتجمد رصيده عند 25 نقطة فى المركز الحادى عشر. على الجانب الآخر، يرفع المقاولون العرب شعار التحدى أمام سموحة لرغبته فى استغلال حالة المنافس للعودة بنقاط المباراة الثلاث للدخول فى المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد فوزه على الطلائع بهدفين للا شىء.