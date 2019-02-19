ليفاندوفسكي وكومان يقودان هجوم بايرن ميونخ أمام ليفربول

كشف الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول الإنجليزي، بعد قليل، على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الفريق البافاري كالآتي:

مانويل نوير في حراسة المرمى، نيكولا سوليه، ماتس هوميلز، جوشوا كيميتش، دافيد ألابا، تياجو ألكانتارا، خافيير مارتينيز، خاميس رودريجيز، جنابري، كينجسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي.

وعلى الجانب الآخر يلعب ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب بتشكيل يضم:

أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، فابينيو، جويل ماتيب، أندي روبرتسون، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

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