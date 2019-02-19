- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 حيث شهدت إقامة لقاء واحد بين الجونة و بيراميدز وانتهت بفوز الفريق الساحلى يهدفين مقابل هدف.
وواصل الزمالك تربعه على صدارة جدول الدوري المصري بعد الفوز على إنبي مساء الأحد برصيد 51 نقطة بينما حل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بينما جاء الاهلى فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.
جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاثاء
الدورى المصرى
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.