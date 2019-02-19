شكرا لقرائتكم ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 حيث شهدت إقامة لقاء واحد بين الجونة و بيراميدز وانتهت بفوز الفريق الساحلى يهدفين مقابل هدف.

وواصل الزمالك تربعه على صدارة جدول الدوري المصري بعد الفوز على إنبي مساء الأحد برصيد 51 نقطة بينما حل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بينما جاء الاهلى فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.



جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاثاء