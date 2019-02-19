شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه الأهلي فى الكأس بدون علي جبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد نادي بيراميدز من عدم غياب مدافعه الدولي علي جبر عن مباراة الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم ٢٨ فبراير الجاري.
وتعرض علي جبر للطرد المباشر أمام الجونة في مباراة الدوري الممتاز والتي خسرها بيراميدز بهدفين مقابل هدف على إستاد الجونة بالغردقة.
وقال محمد عادل المدير الإداري لبيراميدز أن حكم اللقاء ابلغه عقب نهايةً المباراة بان سبب طرد علي جبر منع هجمة للفريق صاحب الأرض وتنص اللائحة على أن الإيقاف في هذه الحالة يكون لمباراة واحدة.
وبات من المؤكد أن يغيب علي جبر أمام المقاولون العرب في الجولة المقبلة بالدوري ليكون جاهزا لقيادة الدفاع أمام الأهلي في الكأس.
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