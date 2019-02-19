شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 الملكى ينهى اتفاقه لضم لاعب بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة ليفانتى يوم الأحد المقبل فى إطار الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى "الليجا".

ريال مدريد ينهى اتففاقه لضم لاعب بيتيس



كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد أنهى بالفعل التعاقد مع ظهير ريال بيتيس، بداية من موسم الانتقالات المقبلة عقب نهاية الموسم الجارى.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادى الملكى انهى تعاقده مع فيربو جونيور ظهير ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو، ليكون بديلا للبرازيلى مارسيلو، والذى اقترب من الرحيل عن النادى فى الصيف المقبل.



جونيور

مارسيلو يبدأ أولى خطوات رحيله عن ريال مدريد



وفقاً لما نشرته إذاعة "كادينا كوبيه"، إن مارسيلو عقد جلسة خاصة مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضى لريال مدريد، للحديث عن مستقبله داخل "سانتياجو برنابيو"، على الرغم من إمتداد عقده حتى يونيو 2022.

وجاء إجتماع مارسيلو مع المدير الرياضى لنادى ريال مدريد بسبب شعور الأول بالقلق نحو إستمراره مع الفريق الموسم القادم، خاصة وأنه يقدم أسوء مواسمه مع المرينجى حالياً.

وعلى الرغم من إمتداد عقد الظهير البرازيلي مع ريال مدريد حتى عام 2022، إلا أنه قد يستجيب لطلب صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويقرر الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم المقبل.

وكان مارسيلو تلقى العديد من الانتقادات عقب الخسارة الأخيرة لفريق ريال مدريد أمام جيرونا بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا.



مارسيلو

رفض طعن ريال مدريد ضد بطاقة راموس فى الكلاسيكو



أعلن الاتحاد الإسباني منذ قليل عن رفضها طعن نادي ريال مدريد الإسباني على البطاقة الصفراء التي حصل عليها سيرجيو راموس مدافع النادي الملكي في ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي احتضنها ملعب "الكامب نو".

وجاء في البيان: "في الدقيقة 9 من عمر المباراة، حصل اللاعب سيرجيو راموس، رقم 4، على إنذار لهذا السبب التالي: عرقلة خصم أثناء هجمة واعدة".

واعترض ريال مدريد على هذا القرار أمام لجنة الطعون ودعمت موقفها بفيديو تثبت فيه أن قائد الفريق ومدافعه لم يرتكب خطأ إثر تدخله مع اللاعب سيميدو، مدافع برشلونة.

وفي هذه الحالة فإن قائد ريال مدريد مهدد بالغياب عن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، إذا صعد الفريق الأبيض إلى نهائي البطولة، وحصل راموس على بطاقة صفراء أخرى في مباراة العودة أمام برشلونة والتي ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الـ 27 فبراير الحالي.

وسيكون أمام ريال مدريد 15 يوم من أجل الطعن على هذا الرفض أمام المحكمة الرياضية، المعروفة باسم "تاد"، وفي حالة إزالة البطاقة الصفراء للاعب الإسباني سيدخل نهائي الكأس ببطاقة صفراء واحدة، في حالة فوز فريقه على برشلونة في المباراة الفاصلة التي ستقام الأسبوع القادم تحديدًا مساء الأربعاء.