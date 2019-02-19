شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب على جبر عن مواجهة الأهلي؟ بيراميدز يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد نادى بيراميدز من عدم غياب مدافعه الدولى على جبر عن مباراة الأهلى فى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 28 فبراير الجاري.

وتعرض على جبر للطرد المباشر أمام الجونة فى مباراة الدورى الممتاز والتى خسرها بيراميدز بهدفين مقابل هدف على إستاد الجونة بالغردقة.

وقال محمد عادل المدير الإدارى لبيراميدز إن حكم اللقاء أبلغه عقب نهايةً المباراة بأن سبب طرد على جبر منع هجمة للفريق صاحب الأرض وتنص اللائحة على أن الإيقاف فى هذه الحالة يكون لمباراة واحدة.

وبات من المؤكد أن يغيب على جبر أمام المقاولون العرب فى الجولة المقبلة بالدورى ليكون جاهزًا لقيادة الدفاع أمام الأهلى فى الكأس.