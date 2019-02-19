شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبيتين و4 برونزيات فى ثاني أيام بطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت مصر على ميداليتين ذهبيتين فى ثاني أيام البطولة الأفريقية للسلاح والمقامة فى الجزائر للناشئين عن طريق يحيى ماضى فى سلاح الشيش ورودينا جعفر فى سيف المبارزة. بينما حصل وليد خالد على برونزية الشيش وأية أشرف على برونزية سيف المبارزة وتقى أحمد ورويناد عادل على برونزيتى السيف . يرأس بعثة منتخب السلاح فى هذه البطولة عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للعبة .

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