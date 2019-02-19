شكرا لقرائتكم خبر عن 3 متغيرات فى قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة الزمالك التي أعلنها السويسرى كرستيان جروس المدير الفني، من أجل السفر إلى السويس لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأربعاء على ستاد الجيش، في إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، 3 متغيرات عن قائمة الفريق الماضية أمام إنبي فى المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع ضمت كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

وكانت قائمة مواجهة انبى تضم كلاً من..

محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد فى حراسة المرمي.

فى خط الدفاع عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز.

فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -محمد حسن - محمود كهربا - يوسف اوباما - محمد ابراهيم - احمد مدبولي - ايمن حفني - احمد زيزو.

في خط الوسط حميد احداد - عمر السعيد - خالد بو طيب في خط الهجوم.



محمود علاء يخرخ من قائمة الزمالك للاصابة

وجاءت الاختلافات بين قائمة المباراتين كالتالى.. الأول..باستبعاد محمود علاء مدافع الفريق بعدما تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة سيغيب على أثرها لمدة تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام، وضم محمد عبد السلام بدلاً منه.



محمد إبراهيم يخرج من حسابات الزمالك امام الطلائع

الثاني..استبعاد محمد إبراهيم الذي كان عاد لقائمة الزمالك أمام انبي بعد غياب 18 يوم، وضم إبراهيم حسن بدلاً منه بعدما عاد من الإصابة التي لحقت به وغاب عن اللقاء الماضي بسببها.

الثالث..استبعد جروس أحمد مدبولى من قائمة مواجهة طلائع الجيش بعدما كان ضمن قائمة لقاء إنبى، وضم محمود عبد العزيز "زيزو" بدلاً منه.