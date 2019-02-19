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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها بيراميدز يفقد 3 نقاط فى صراع الدورى بعد هزيمته من الجونة 2 / 1

فيديو.. بيراميدز يفقد 3 نقاط فى صراع الدورى بعد هزيمته من الجونة 2 / 1

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لاسارتى يضم الشناوى ومروان محسن لقائمة الأهلى أمام الداخلية

 

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مران الأهلى.. مشاركة أحمد علاء.. عاشور فى الجيم والشحات يُصيب الحارس الصاعد

 

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جلسة 20 دقيقة بين عبد الحفيظ وسليمان على هامش مران الأهلي

 

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مرتضى منصور يجتمع بلاعبى الزمالك قبل السفر للسويس

 

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رسميًا.. أمن الإسكندرية يوافق على 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

 

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على جبر يغيب عن لقاء بيراميدز أمام المقاولون العرب

 

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إيقاف حمادة الإنتاج مباراتين بعد "خناقة" رمضان صبحي

 

 

 

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مران الإسماعيلي.. تأهيل بامبو.. وعودة الشامي ومشاركة إبراهيم حسن

 

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عودة محمود متولي لمران الإسماعيلي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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