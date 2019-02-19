شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بنشر بنود عمومية الجبلاية الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة استمارة حضور الاجتماع الطارئ دون أن يكون هناك جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، التى دعت إليها خلال الاجتماع الماضى للجبلاية، والذى سيقام يوم السبت المقبل. لمتابعة تفاصيل التقرير اضغط هنا..

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