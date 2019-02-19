شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب باهر المحمدى عن مواجهة بطل الجزائر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى الدولى، عن مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بدعوى الإيقاف.

وحصل المحمدى على إنذار الثانى فى لقاء الإفريقى التونسى ومن قبله أمام مازيمبي الكونغولى ليغيب عن المباراة المقبلة حسب لائحة "كاف".

يذكر أن "كاف" قرر إعادة الفريق لمنافسات البطولة القارية بعد ثبوت حسن موقفه.