شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد: لم نُعاقب اللاعبين بعد ثلاثية الهلال والاجتهاد معيار المشاركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى عن أن الاجتهاد بالتدريبات هو معيار اختيار اللاعبين خلال المشاركة بمباراة العودة أمام فريق الهلال السعودى ضمن مباريات دور الـ8 من البطولة العربية والمقرر إقامتها باستاد برج العرب.
وأوضح وليد صلاح الدين خلال تصريحات صحفية أنه لا يوجد أى عقوبات أو إيقافات تم توقيعها على لاعبى فريق الاتحاد بعد الهزيمة بمباراة الذهاب بنتيجة 3/0 والتى تصعب من مهمة الفريق السكندرى .
وأشار وليد صلاح إلى أنه الفوز بمباراة العودة أمام الهلال السعودى ليس بالأمر المستحيل وهذا الأمر لا تعرفه كرة القدم ولكن بشروط الاجتهاد وبذل الجهد ونسيان مباراة الذهاب .
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