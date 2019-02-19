اتحاد الكرة يعاقب لاعب الإنتاج المطرود أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إيقاف محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي مباراتين بعد طرده أمام الأهلي. وكان الحكم إبراهيم نور الدين قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمود حمادة بعد احتكاك مع رمضان صبحي لاعب الأهلي. وأفادت لجنة المسابقات أن قرار إيقاف اللاعب جاء بناءً على تقرير حكم المباراة. يُذكر أن الأهلي فاز على الإنتاج الحربي (1-0) ليحقق انتصاره السادس تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى النقطة 42 بالمركز الثالث.

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