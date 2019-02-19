محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود حمدي:
نجح نادي الجونة في تحقيق فوزًا هامًا للغاية على حساب فريق بيراميدز، ضمن مباريات الدوري العام بهدفين مقابل هدف وحيد.
وسجل الثنائي إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان هدفي الجونة فيما سجل عبدالله السعيد هدف بيرامدز الوحيد.
وعبر الثلاثي أكرم توفيق وإسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان، بعد تسجيل الأخير هدف فريقه الثاني في مرمى الجونة عن فرحتهم باحتفال موحد اثار استفهام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
تواصل "الخليج 365" مع أكرم توفيق أحد نجوم اللقاء للحديث عن الاحتفال، وقال في تصريحات خاصة: "الاحتفال له جزئين اليد أنا والأهلي واحد وأني مازلت أحلم بالعودة للقلعة الحمراء واليد الثانية أنا وعائلتي لأن الأهلي وعائلتي هما الأهم في حياتي".
وأضاف توفيق: " أنا واحمد ريان من أبناء الأهلي ونلعب على سبيل الإعارة في صفوف الجونة لكن ظهر معانا إسلام عبدالنعيم وعمل نفس الحركة فطبعا مش هقوله متعملهاش مثلا".
ويشارك كلًا من "محمد الجزار، وأحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق" في صفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم توفيق يوضح لمصراوي سر حركة يده أثناء احتفاله بهدف الجونة أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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