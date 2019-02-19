يوفنتوس ينهي استعداداته قبل السفر لملاقاة أتلتيكو

أنهى يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، غداً الأربعاء، في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا متروبوليتانو.

وتدرب كل لاعبي الفريق استعداداً للمباراة باستثناء خوان جييرمو كوادرادو المصاب في تدريب ظل مفتوحاً أمام وسائل الإعلام طيلة 15 دقيقة.

وسيصل يوفنتوس ومعه كريستيانو، الذي تمكن من تسجيل 22 هدفاً في مرمى أتلتيكو، إلى مطار باراخاس في مدريد قبل توجهه لملعب واندا متروبوليتانو لعقد مؤتمر المباراة الصحافي.

ويستأنف الفريق الإيطالي مشوار الحلم الأوروبي، بعدما عزز صدرته للدوري الإيطالي بفارق 13 نقطة عن نابولي الثاني.

وكان مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري، اعترف بعد الفوز على فروسينوني بثلاثية أن فريقه يتعين عليه تسجيل هدف واحد على الأقل في مرمى “الأتلتي” على ملعب “المتروبوليتانو” لتسهيل الأمور في مباراة العودة.